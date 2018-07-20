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Умерла первая жена Владимира Высоцкого - артистка Иза Высоцкая

20 июля 2018 11:39
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Умерла первая жена Владимира Высоцкого - артистка Иза Высоцкая
Замужем за Владимиром Высоцким была пять лет.

В Нижнем Тагиле на 82-м году жизни скончалась народная артистка России Иза Высоцкая, первая супруга Владимира Высоцкого. Об этом РИА Новости сообщила директор местного драматического театра.

"Иза Константиновна скончалась сегодня утром, в 05:30 (03:30 мск)", — сказала собеседница агентства.

Информация о кончине артистки появилась и на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

Замужем за Владимиром Высоцким была пять лет — с 1960 по 1965 год. Актриса написала две книги воспоминаний о бывшем муже.
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