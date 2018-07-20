Умерла первая жена Владимира Высоцкого - артистка Иза Высоцкая
20 июля 2018 11:39
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В Нижнем Тагиле на 82-м году жизни скончалась народная артистка России Иза Высоцкая, первая супруга Владимира Высоцкого. Об этом РИА Новости сообщила директор местного драматического театра.
"Иза Константиновна скончалась сегодня утром, в 05:30 (03:30 мск)", — сказала собеседница агентства.
Информация о кончине артистки появилась и на странице театра в соцсети "ВКонтакте".
Замужем за Владимиром Высоцким была пять лет — с 1960 по 1965 год. Актриса написала две книги воспоминаний о бывшем муже.
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