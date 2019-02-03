Умер рэпер Децл
3 февраля 2019 10:19
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Российский рэпер Децл умер после концерта в Ижевске, артисту было 35 лет. О смерти Децла сообщил его отец Александр Толмацкий.
«Кирилла больше нет», — написал Толмацкий в Facebook. Позднее информацию подтвердил агент артиста.
Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. В начале карьеры он выступал в коллективе «Bad B. Альянс». В 2000-е Децл прославился альбомом «Кто ты?», который выпущен тиражом более миллиона копий. Самыми популярными хитами стали такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь», пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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