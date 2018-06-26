Умер поэт Андрей Дементьев
26 июня 2018 14:53
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Российский поэт и телеведущий Андрей Дементьев умер, ему было 89 лет. Об этом РБК сообщила его жена Анна Пугач. По ее словам, Дементьев умер утром во вторник.
«Зная, что ему уже было тяжело даже сидеть, он все равно проводил передачи на «Радио России» с новыми стихами. В субботу он подписал обложку к новой книге «И все-таки жизнь прекрасна», сборник стихов «Жизнь одна, любовь одна», — сказала жена поэта.
Пугач добавила, что не знает точного диагноза. «Все полыхнуло разом, праздничные дни, простуда, а дальше…» — сообщила она.
Дементьев — почетный член Российской академии художеств, состоял в Союзе писателей СССР, в 1981–1992 годах был главным редактором журнала «Юность».
Ему принадлежит более 40 сборников стихов, произведения поэта переведены на более чем десяток языков мира. Кроме того, на его стихи написано более ста песен («Отчий дом», «Натали», «Каскадеры», «Лебединая верность»).
С конца 1980-х Дементьев вел передачи на телевидении, в том числе «Воскресные встречи», «Клуб молодоженов» и «Добрый вечер, Москва». Кроме того, в 1997–2001 годах он возглавлял бюро РТР (с 2001-го телеканал называется «Россия») в Израиле, с 2001-го вел еженедельную программу «Виражи времени» на «Радио России», последний выпуск которой вышел в эфир 23 июня.
Награжден многочисленными орденами, в том числе «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени и орденом Почета, пишет РБК.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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