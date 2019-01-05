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Новости /  В стране  

Умер народный артист России Иван Бортник

5 января 2019 12:10
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Умер народный артист России Иван Бортник
Ему Владимир Высоцкий посвятил песню "Письмо к другу".

Новости. Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет. Об этом в Facebook заявил актер Владислав Маленко.
"Ребята, ушел мой друг Иван Бортник", - написал он.

Бортник родился в Москве в 1939 году. Он учился в ГИТИСе и Театральном училище им. Щукина. Карьеру актера начинал в Московском драматическом театре им. Гоголя, однако большую часть жизни он проработал в Театре на Таганке, в который перешел в 1967 году, и где познакомился с Владимиром Высоцким, посвятившим ему песню "Письмо к другу".

Также Бортник снимался в кино. Известность ему принесли фильмы "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Объяснение в любви", "Родня" и "Зеркало для героя", пишет РИА Новости.
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