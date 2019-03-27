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Умер актер Нодар Мгалоблишвили, исполнитель роли графа Калиостро

27 марта 2019 09:47
82
Умер актер Нодар Мгалоблишвили, исполнитель роли графа Калиостро
Ему было 87 лет.

Актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили умер в Тбилиси в возрасте 87 лет, передает грузинский Первый канал.
Он начал работать в драматическом театре имени Котэ Марджанишвили в 1954 году. Самыми знаменитыми театральными ролями Мгалоблишвили стали Яго ("Отелло"), Освальд ("Привидения"), Актер ("На дне").

В кино Мгалоблишвили дебютировал в 1958-м. Снимался в основном у грузинских кинорежиссеров. Самая запоминающаяся и выдающаяся его роль в кинематографе — граф Калиостро в "Формуле любви" Марка Захарова.
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