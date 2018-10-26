Умер Николай Караченцов
26 октября 2018 12:21
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Актер Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Караченцов.
"Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", - сказал он.
"Николай Петрович скончался сегодня", - подтвердила агентству супруга актера Людмила Поргина. Она добавила, что сейчас будет решаться вопрос похорон и прощания.
Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". На его счету много театральных работ, включая спектакль "Юнона и Авось".
28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.
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