Украина внесла в санкционные списки российские партии
22 июня 2018 12:27
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Президент Украины Петр Порошенко ввел новые санкции против России.
Указ подписан и обнародован на сайте главы государства. В этот раз заблокированы активы и запрещен вывод капиталов партиям «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Родина», «Аграрная партия России», и «Демократическая партия России», пишет ФедералПресс.
Также указаны глава Центризбиркома Элла Памфилова, ее заместитель, секретарь ЦИК и члены комиссии по Крыму, бизнесмены Аркадий, Борис, Роман и Лилия Ротенберги, директор «НВП Берил» Олег Николаев, Наталья Золотарева, Виктория Билан, Евгения Воробьева, а также директор «Дайвтехносервис» Александр Трибун вместе с сотрудником Олегом Чириковым.+
Для всех, кто попал в список также запрещен ввоз или вывоз валюты, ввдено ограничение на использование банковских карт, пишет ТАСС.
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