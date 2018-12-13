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Новости /  В стране  

Ученые выявили новую опасность обычной пыли

13 декабря 2018 12:29
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Ученые выявили новую опасность обычной пыли
Вместе с микробами в частицах пыли находится антибактериальное вещество.

Ученые из американского Северо-Западного университета (штат Иллинойс) выяснили, что вместе с микробами в частицах пыли находится антибактериальное вещество триклозан, которое делает различные микроорганизмы устойчивыми к антибактериальным средствам. Результаты их исследования были опубликованы на сайте Science Alert.

Исследователи утверждают, что триклозан меняет генетический код микроорганизмов, в результате чего они адаптируются к повсеместному применению чистящих средств с антибактериальным эффектом. В итоге для очистки помещений необходимо разбираться с генетическим составом бактерий, проводя специальную терапию.

По словам специалистов, пыль в спортзалах, барах, библиотеках или вузах гарантированно содержит триклозан, который попал под запрет в качестве компонента для средств гигиены в США еще в 2016 году. В России данное соединение разрешено, в том числе оно содержится в мыле, дезодорантах и зубной пасте.

В мае Минздрав предупредил о рисках для здоровья при уборке квартиры. Сообщалось, что у детей и взрослых увеличивается риск появления астмы, пишут "Известия".


Фото pixabay.com
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