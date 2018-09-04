Ученые рассказали о способе продлить жизнь с помощью еды
4 сентября 2018 11:26
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Ученые из Института Солка в Калифорнии установили, что прием всей пищи в течение 10 часов может компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла. Исследователи отметили, что изменение образа жизни в этом направлении способно предотвратить развитие возрастных заболеваний и продлить жизнь.
Выводы ученых опубликованы в ScienceDaily.
Специалисты отметили, что у мышей, как и у людей, есть гены, отвечающие за пищеварение. Они активны только днем. Ночью же включаются гены клеточного ремонта.
Ученые провели эксперимент, в ходе которого отключили у мышей гены, отвечающие за циркадные ритмы –– циклические изменения биологических процессов организма, связанные со сменой дня и ночи.
Первой группе подопытных грызунов предоставили круглосуточный доступ к еде, второй разрешали есть только в течение 10 часов, при этом мыши потребляли одинаковое количество калорий.
В результате у первой группы мышей развились ожирение и метаболические заболевания, среди которых жировая болезнь печени и диабет.
Вторая группа грызунов, несмотря на отсутствие ритмов, связанных с пищеварением, оставалась здоровой и не набирала вес.
Ученые пришли к выводу, что роль циркадных ритмов в этом процессе заключается в распланировании приема пищи. Это позволяет организму сохранять баланс между пищеварением и временем, необходимым на метаболизм.
Употребление пищи с нарушением биоритмов приводит к возникновению болезней.
Исследователи уверены, что, если ограничить прием пищи 10-часовым промежутком, сохранить здоровье можно будет даже несмотря на то, что с возрастом работа «биологических часов» ухудшается.
Это ученые намерены подтвердить в будущих научных работах с участием людей, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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