У россиян появится возможность проверить подлинность продаваемых лекарств
9 июля 2018 13:13
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С февраля прошлого года сканер внедряют тестово. В настоящее время эксперимент проводится в шести российских регионах. Он завершится 31 декабря. Сейчас маркировка лекарственных средств осуществляется на добровольной основе, но с 2020 года процедура станет обязательной.
При маркировке медикаментов на их упаковке размещается двухмерный код, отсканировав который можно узнать дату и место производства препарата, срок годности и другую информацию. По мнению Росздравнадзора, введение такой маркировки позволит избавить отечественный лекарственный рынок и лицензированные сети аптек от контрафакта и фальсификата, пишет Радио Август.
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