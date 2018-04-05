У православных христиан один из важнейших дней Страстной недели — Чистый четверг
5 апреля 2018 13:08
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Сегодня у православных Великий или Чистый четверг. Церковь вспоминает Тайную Вечерю, на которой Христос установил таинство причастия и омыл ноги ученикам в знак любви и смирения. Это, прежде всего, день духовного очищения — верующие стараются посетить храмы. И начало активной подготовки к Светлому Христову Воскресению — надо успеть убраться в доме, приготовить куличи, покрасить яйца.
Сейчас — самая строгая неделя поста. Пища — больше духовная. Верующие вспоминают события Тайной Вечери - последней трапезы Спасителя с учениками.
Службы в храмах сегодня будут посвящены земным страданиям Иисуса Христа. А заботы чистого четверга, как и всего Великого поста, напоминают священнослужители, более всего — заботы о чистоте души, передает Первый канал.
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