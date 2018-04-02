У православных христиан началась Страстная неделя
2 апреля 2018 12:43
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В эти дни верующие вспоминают последние мгновения земной жизни и страдания Иисуса Христа. В первый день Страстной недели патриарх Кирилл провел богослужение в Малом соборе Донского монастыря столицы, пишет НТВ.
В пасхальную ночь глава РПЦ совершит крестный ход и отслужит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
А в канун Пасхи православные христиане в очередной раз станут свидетелями чуда — схождения Благодатного огня. Оно происходит ежегодно во время праздничной службы в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Внутри храма находится небольшая часовня, где хранится Гроб Господень. Именно там и вспыхивает огонь. Его тут же передают верующим, которые выносят пламя на улицу в знак воскрешения Иисуса Христа.
В этом году Страстная суббота выпадает на Благовещение, 7 апреля.
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