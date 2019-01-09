Топилин рассказал о скором повышении зарплат россиян
9 января 2019 09:45
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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в 2019 году вырастут зарплаты бюджетников как вошедших, так и не вошедших в майские указы президента 2012 года. Об этом 9 января сообщает «Российская газета».
Активнее всего растут доходы топ-менеджеров в IT-, нефтегазовой сфере и образовании
По его словам, никто не отменял принятых решений, касательно врачей, учителей, социальных и научных работников. Регионы получат в этом году 100 млрд рублей, для того чтобы увеличить зарплаты этим категориям работников.
При этом Топилин отметил, что конкретную цифру повышения зарплат назвать нельзя, поскольку в регионах разная экономическая ситуация и своя схема повышения оплаты труда.
Министр также заметил, что в этом году по России в целом ожидается рост реальных зарплат, но он будет проходить медленнее, чем в 2018.
20 декабря были названы самые высокооплачиваемые профессии года в России. Как оказалось, список возглавили люди, работающие в сферах IT, транспорта, логистики и производства, пишут "Известия".
pixabay.com
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