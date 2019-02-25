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Театр Вахтангова отменил спектакль из-за проблем со здоровьем у Василия Ланового

25 февраля 2019 12:23
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Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок.

Театр Вахтангова 24 февраля отменил спектакль "Посвящение Еве" из-за плохого самочувствия актёра Василия Ланового. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок.

— Василий Семёнович Лановой не смог принять участия в спектакле "Посвящение Еве" из-за нездоровья, — приводит слова Крока ТАСС.

Он напомнил, что за два дня до инцидента с актёром уже происходило подобное: за час до начала спектакля "Последние луны" Лановой почувствовал себя плохо. Прибывшие врачи диагностировали у 85-летнего актёра повышенное давление и запретили ему выступать. В то же время, поскольку часть зрителей уже находилась в зале, в экстренном порядке было решено сыграть только один акт, где не задействован Лановой.

Отмечается, что на этот раз "Посвящение Еве" было заменено на творческий вечер артиста Евгения Князева, однако многие зрители всё же сдали билеты.
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