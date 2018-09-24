Татьяна Голикова рассказала о судьбе материнского капитала после 2021 года
24 сентября 2018 10:10
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Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что, возможно, программа материнского капитала будет продлена после 2021 года. Об этом сообщают РИА "Новости".
— Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена, — сказала Голикова.
Она также отметила, что материнский капитал вносит существенный вклад в благополучие российских семей и является мотивирующим фактором. По словам вице-премьера, сейчас ситуация с рождаемостью развивается не лучшим образом из-за демографического провала. Но несмотря на это, все силы будут брошены на побуждение семей к рождению детей.
Ранее сообщалось, что сумма маткапитала к 2021 году увеличится до 489 тысяч рублей.
Фото pixabay.com
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