Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарские энергетики проводят уроки энергосбережения Занятия проходят в рамках Фестиваля #ВместеЯрче.
Самарские энергетики проводят уроки энергосбережения
Самарцам напоминают, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности
Самарцам напоминают, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности
В Самаре в ДТП попал мотоциклист 71 года Мужчина получил травмы и госпитализирован.
В Самаре в ДТП попал мотоциклист 71 года
В день матча «Крылья Советов» - «Краснодар» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена» Горожан просят заблаговременно планировать маршрут следования.
В день матча «Крылья Советов» - «Краснодар» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
Под будущим зданием кассационного суда в Самаре поищут карстовые воронки
Под будущим зданием кассационного суда в Самаре поищут карстовые воронки
В бюджет Самарской области внесут изменения Региональная казна пополнилась на 768,6 млн рублей.
В бюджет Самарской области внесут изменения
В Сызрани двое рабочих упали с высоты. Один человек погиб
В Сызрани двое рабочих упали с высоты. Один человек погиб
В Самаре сотрудники полиции помогли женщине вернуть утерянные документы Также они помогли встать на миграционный учет по месту пребывания сыну
В Самаре сотрудники полиции помогли женщине вернуть утерянные документы
сегодня  Понедельник, 24 сентября, 13:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/09:
USD 66.25
-0.22
EUR 78.08
0.33
Искать
Новости /  В стране  

Татьяна Голикова рассказала о судьбе материнского капитала после 2021 года

24 сентября 2018 10:10
113
Татьяна Голикова рассказала о судьбе материнского капитала после 2021 года
По её словам, выплаты денежных средств являются хорошим стимулирующим фактором для рождения детей.

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что, возможно, программа материнского капитала будет продлена после 2021 года. Об этом сообщают РИА "Новости".

— Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена, — сказала Голикова.
Она также отметила, что материнский капитал вносит существенный вклад в благополучие российских семей и является мотивирующим фактором. По словам вице-премьера, сейчас ситуация с рождаемостью развивается не лучшим образом из-за демографического провала. Но несмотря на это, все силы будут брошены на побуждение семей к рождению детей.

Ранее сообщалось, что сумма маткапитала к 2021 году увеличится до 489 тысяч рублей.


Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
522
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15393
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
564
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
771
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
808
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1120
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
731
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
813
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1814
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1275
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1406
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1359
Весь список

Мероприятия
В Мордовии состоялось открытие окружного фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья»
404fest вновь состоится в Самаре
Руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах Самары
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда