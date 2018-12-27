Тарифы на тепло и воду могут вырасти в России
27 декабря 2018 12:23
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Россиян вновь предупредили о возможном росте тарифов на теплоснабжение и воду. Это связано с введением платы за резерв электросетевой мощности, пишет "ФедералПресс".
Отметим, что на введении такой платы настаивает Минэнерго. В ведомстве считают, что оплату необходимо ввести с 2020 года для потребителей категории «свыше 670 кВт», если они не используют всю сетевую мощность. В Минстрое же считают, что это увеличит затраты на электроэнергию котельных и водоканалов, так как из-за увеличения затрат на электроэнергию произойдет и прирост тарифов тепловиков и ВКХ. Причем расходы придется заложить в тарифы ЖКХ.
Отказаться от роста тарифов ЖКХ можно только при условии отказа ресурсоснабжающих организаций от проведения ремонтных работ. В противном случае рост различных тарифов ЖКХ может составить 3–5 %. Причем вырастут тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение, пишет «Коммерсантъ».
Стоит отметить, что также в 2019 году прогнозируется увеличение тарифов на вывоз коммунальных отходов. Это связано с тем, что начнет действовать «мусорная» реформа.
pixabay.com
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