Цены на бензин в январе не поднимутся выше, чем на 1,7%
6 ноября 2018 10:58
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Нефтяные компании взяли на себя обязательство с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года сдерживать розничные цены на топливо. Как сообщает РИА "Новости", этот вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака.
Так, рост цен на бензин с 1 января 2019 года не должен превысить 1,7% с учётом увеличения НДС, а с 1 февраля рост цен должен находиться в пределах среднегодового уровня инфляции.
Напомним, ранее Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке. Они договорились о заморозке стоимости топлива до конца года. Это значит, что она останется на уровне июня 2018-го. После подписания соглашения биржевые цены на бензин , пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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