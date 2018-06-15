Центробанк сообщил о новых тарифах ОСАГО
15 июня 2018 12:55
Центробанк опубликовал проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Как отмечают в пресс-службе регулятора, этот документ — первый шаг на пути к индивидуальным тарифам.
Тарифный коридор предлагают расширить за счет сдвига его нижней границы на 20 %. Верхняя граница для автомобилей физлиц сдвинется на те же 20 %. Для мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц верхняя граница увеличится на 10,9 % и 5,7 % соответственно.
Базовые значения тарифа для мотоциклов и мотороллеров составят от 649 рублей до 1407 рублей, для легковых машин юридических лиц — от 2058 до 2911 рублей, для физических лиц в категории В от 2746 до 4942 рублей.
Еще одно важное новшество – реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ) – системы скидок и надбавок за безаварийную езду. С 1 января 2019 года планируется перейти на годовой порядок расчета КБМ. Сейчас он рассчитывается по дате окончания действия последнего договора ОСАГО.
В ЦБ пояснили, что это упростит калькуляцию тарифов и сократит количество злоупотреблений. В частности, позволит исключить случаи обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении.
В отношении юридического лица планируется присваивать единый для всех машин в автопарке КБМ. Предполагается, что это упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.
Пока что документ имеет статус проекта. Его должен утвердить совет директоров Центробанка. Через десять дней после этого он вступит в законную силу.
Напомним, с 1 июня поменялись правила оформления полиса ОСАГО. Теперь водителям, попавшим в ДТП, не надо ждать сотрудников ГИБДД, если в аварии никто не пострадал. Достаточно будет лишь сделать фото или видео, с места аварии. После этого следует оперативно убрать машины с проезжей части, чтобы не мешать другим водителям.+
Лимит выплат по европротоколу поднимется с 50 до 100 тысяч рублей. Для регионов с повышенным лимитом он останется прежним, пишет "ФедералПресс".
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