Центробанк собирается прикрыть обменники валюты
4 декабря 2018 12:40
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Центробанк разослал по своим подразделениям письмо "О разработке порядка регистрации операционных касс вне кассового узла и критериях экономической целесообразности валютно-обменных операций физических лиц". Инициировал разработку нового порядка продажи валюты директор департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов. Фактически это новый виток ужесточения правил продажи валюты.
Согласно документу, Банк России планирует максимально усложнить покупку-продажу валюты физическими лицами в уличных обменниках, если у них есть счёт в банке и карта любой из международных платёжных систем. То есть если у физического лица есть возможность вести расчёты в иностранной валюте через свой банк, он должен это делать через него, считают в Банке России. Понятное дело, что курс конвертации через счёт карты значительно отличается от того, который сейчас предлагают обменники. Но ЦБ уверяет, что предлагаемые меры необходимы, так как, по мнению регулятора, они позволят не только усилить контроль за незаконными банковскими операциями, но и обезопасят граждан РФ, которые производят расчёты при поездках за границей.
Пока обсуждаются два механизма. Во-первых, планируется заставить банки пройти новое лицензирование и закупить оборудование по идентификации гражданина. Такая мера уже может отсечь больше половины обменников, так как для них это нерентабельно. Во-вторых, те кто останутся, должны будут при обмене рублей на доллары составлять справку-отчёт, которая будет падать в ЦБ. Эти справки будут обрабатываться, и если у человека есть карта и счёт на момент обмена, то с него предлагается брать специальную комиссию, штраф за как бы незаконный обмен, "не имеющий экономического смыла", а значит, противоречащий закону 115-ФЗ.
Какого размера штраф, кто будет взимать, из письма неясно, пока это только обсуждения, разговоры и пожелания. Надеюсь, что таковыми и останутся. Хотя теоретически ввести штраф несложно: при малейшем подозрении банк может делать это в автоматическом режиме с вашей карты.
Напомню, на прошлой неделе ЦБ потребовал от банков усилить антиотмывочные процедуры при продаже валюты: дескать, существуют "серийные" покупатели валюты, которые покупают ежедневно до 100 тысяч наличных долларов. По мнению регулятора, именно так снабжается налом теневой сектор российской экономики.
Как помогут бороться с таким явлением новые штрафы — неясно. На самом деле зачистить обменники ЦБ хочет, вероятно, по другой причине, и 115-ФЗ тут ни при чём. Эти мероприятия выгодны крупным банкам, которые желают отшелушивать с физлиц не только разного рода комиссии и страховки, но и проценты от конверсионных операций за каждую покупку или оплату услуг, сделанных за границей, поскольку ваши покупки в долларах или евро за границей в статистике ЦБ также проходят как "обмен валюты". Так что в данном случае, скорее всего, ЦБ просто действует в интересах крупных банков, а не их клиентов, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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