Центробанк предупредил россиян о рисках ипотечного пузыря
21 декабря 2018 13:49
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Центробанк РФ предупредил россиян о риске возникновения так называемого «ипотечного пузыря». Свои рассуждения специалисты изложили в аналитической записке: «Опыт двух кредитных бумов в России и текущий рост ипотеки: почему важно вовремя остановиться». Документ опубликован на официальном сайте ЦБ.
В записке аналитики анализируют два периода на рынках корпоративного кредитования. Первый, по их мнению, пришелся на 2005-2007 годы, а второй был с 2011 по 2013 годы.
По мнению экспертов, в нынешней ситуации, чтобы избежать кредитного ипотечного «бума», нужно ужесточить риск-метрики кредитных организаций, согласно которым и принимаются решения о выдаче кредита. Если же этого не сделать, то может возникнуть «ипотечный пузырь» – ситуация, при которой из-за быстрого роста ипотечного кредитования увеличивается просроченная задолженность. В результате этого ипотечные бумаги обесцениваются, недвижимость дешевеет и происходит обвал ипотечного рынка и рынка недвижимости, соответственно.
В сообщении банка также говорится, как такой ситуации избежать: «У регулятора существует реальная возможность заблаговременного прогнозирования проблем у банков в реальном времени. На микроуровне необходимо особое внимание уделять отчетности наиболее активных банков по направлениям кредитования, которые регулятор считает источником риска для финансовой стабильности».
В Центробанке подытожили, что для предотвращения рисков требуется вмешательство регулятора в виде своевременного введения макропруденциальных мер, то есть комплексного анализа финансовой ситуации, ее внутренних взаимосвязей, пишет "ФедералПресс".
pixabay.com
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