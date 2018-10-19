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Центробанк поддержал идею однодневных полисов ОСАГО

19 октября 2018 12:44
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Центробанк поддержал идею однодневных полисов ОСАГО
В настоящее время договор ОСАГО заключается сроком на один год.

В Центральном банке России поддержали введение однодневных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, такая норма может быть введена в законодательство. Напомним, что в настоящее время договор ОСАГО заключается сроком на один год, пишет ФедералПресс.

«Есть некие опасения у ряда экспертов относительно того, что возможность приобретать ОСАГО на один день может привести определенным образом к ухудшению прав самих застрахованных пользователей. Моя оценка показывает, что эта норма может быть введена, проблем с этим не вижу», – отметил Чистюхин в ходе форума Finopolis, который проходит в Сочи.

Фото pixabay.com


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