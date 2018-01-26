ЦБ выступил против обмена криптовалют на рубли
26 января 2018 10:08
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Банк России выступает против разрешения обмена криптовалют на рубли, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Вместе с тем в ЦБ считают допустимым только обмен токенов, выпускаемых в рамках российских ICO (процедура первичного размещения токенов).
«Банк России поддерживает возможность обмена токенов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество на обменной площадке уполномоченного оператора только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России», — сообщили в Центробанке.
Минфин 25 января опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», который, в частности, определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютами. Использование криптовалют в России в качестве средства платежа не предполагается, пишут "Известия".
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