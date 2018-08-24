ЦБ лишил лицензии Центрально-Европейский банк
24 августа 2018 09:09
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«Центрально-Европейский банк» был лишен лицензии на осуществление банковских операций. Об этом сообщил Центробанк на своем сайте в пятницу, 24 августа.
Дальнейшая деятельность банка могла представлять «реальную угрозу» интересам кредиторов и вкладчиков, отмечает «Газета.ру» со ссылкой на Банк России.
Отмечалось, что банк не соблюдал нормативные акты ЦБ и федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
Фото pixabay.com
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