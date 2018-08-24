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ЦБ лишил лицензии Центрально-Европейский банк

24 августа 2018 09:09
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ЦБ лишил лицензии Центрально-Европейский банк Отмечалось, что банк не соблюдал нормативные акты ЦБ и законы о банковской деятельности.
Он не соблюдал нормативные акты ЦБ и законы о банковской деятельности.

«Центрально-Европейский банк» был лишен лицензии на осуществление банковских операций. Об этом сообщил Центробанк на своем сайте в пятницу, 24 августа.

Дальнейшая деятельность банка могла представлять «реальную угрозу» интересам кредиторов и вкладчиков, отмечает «Газета.ру» со ссылкой на Банк России.

Отмечалось, что банк не соблюдал нормативные акты ЦБ и федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.


Фото pixabay.com

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