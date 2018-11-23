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Суд взыскал с Церетели более 530 тысяч рублей за самострой

23 ноября 2018 13:05
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Суд взыскал с Церетели более 530 тысяч рублей за самострой
Скульптору предстоит возместить расходы префектуры на снос самовольно возведённых пристроек к особняку ХIX века.

Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать с президента Российской академии художеств Зураба Церетели более 500 тысяч рублей. Эти деньги скульптору предстоит внести в бюджет префектуры Западного округа Москвы.

— Исковые требования префектуры ЗАО Москвы к Церетели о взыскании убытков удовлетворить. Взыскать с Церетели в пользу префектуры убытки в размере более 522 тыс. рублей. Взыскать с Церетели в бюджет Москвы государственную пошлину в размере более 8 тыс. рублей, — сказано в судебном постановлении.

Сообщается, что такую сумму власти потратили на снос пристроек к мастерским Церетели, расположенным в особняке Платона Зубова. Здание было возведено в 1846 году и является памятником культуры, пишет Лайф.


Фото pixabay.com
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