Суд взыскал с Церетели более 530 тысяч рублей за самострой
23 ноября 2018 13:05
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Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать с президента Российской академии художеств Зураба Церетели более 500 тысяч рублей. Эти деньги скульптору предстоит внести в бюджет префектуры Западного округа Москвы.
— Исковые требования префектуры ЗАО Москвы к Церетели о взыскании убытков удовлетворить. Взыскать с Церетели в пользу префектуры убытки в размере более 522 тыс. рублей. Взыскать с Церетели в бюджет Москвы государственную пошлину в размере более 8 тыс. рублей, — сказано в судебном постановлении.
Сообщается, что такую сумму власти потратили на снос пристроек к мастерским Церетели, расположенным в особняке Платона Зубова. Здание было возведено в 1846 году и является памятником культуры, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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