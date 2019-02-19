Суд рассмотрит иск о компенсации морального вреда из-за рекламы Reebok
19 февраля 2019 11:10
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Кунцевский суд Москвы рассмотрит иск директора столичного пиар-агентства, который требует от ООО "Адидас" компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей после скандальной рекламы спортивного бренда Reebok. Об этом сообщили в суде, пишет ТАСС.
— 4 марта в 14:00 мск Кунцевский суд проведёт беседу по иску, — рассказали в суде.
Как ранее писал Лайф, в Reebok устроили рекламную кампанию с лозунгами, которые многие сочли провокационными. Например, споры вызвал призыв: "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". После шумихи у бренда взлетели продажи в России.
Фото: pixabay.com
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