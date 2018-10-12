Страховая выплата по аварии ракеты "Союз" может стать одной из крупнейших
12 октября 2018 10:57
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Страховая компания "Согласие" начала рассмотрение аварии при запуске ракеты "Союз", но пока сумма ущерба в страховую компанию не заявлена, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Майю Тихонову.
Объектами страхования являются ракета-носитель "Союз-ФГ" и пилотируемый корабль "Союз МС-10", лимит ответственности страховщика — 4,66 миллиарда рублей, отметили в компании.
— Если событие будет признано страховым, оно станет первым страховым случаем в новейшей истории российского страхования с пилотируемым космическим кораблём. Выплата по нему, вероятно, станет одной из самых крупных за последние десятилетия. Риски по договору перестрахованы в высокорейтинговых страховых и перестраховочных компаниях РФ и Запада. Мы приступили к рассмотрению обстоятельств аварии, — сказала Тихонова.
Она добавила, что была перестрахована "основная доля рисков", но объём не уточнила.
— Сейчас сумма ущерба не заявлена. Мы ожидаем официального сообщения от "Роскосмоса". Все обязательства перед страхователем компания "Согласие" выполнит в полном объёме, — отметила она.
Как сообщал Лайф, на ракете, которая должна была доставить двух космонавтов на МКС, после старта отключились двигатели второй ступени. Экипаж аварийно приземлился в Казахстане.
Фото pixabay.com
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