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Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России

25 июля 2018 20:35
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Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы.

Черчесов не уйдет из сборной России по окончании чемпионата мира. Об этом агентству ТАСС рассказал вице-президент РФС Никита Симонян.
«Конечно, Черчесов продолжит работу и будет готовить команду к чемпионату Европы — 2020. Когда будет подписан контракт? Это вопрос к Алаеву».

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что информация о сроке нового контракта Черчесов появится не раньше 26 июля, когда состоится исполком РФС. До этого момента комментариев об условиях соглашения РФС давать не будет.

О том, что Станиславу Черчесову будет предложен контракт по схеме 2+2 (до 2020 года, когда сборная России примет участие в Чемпионате Европы с возможностью продления до 2022 года – следующего ЧМ в Катаре) РБК рассказали два источника знакомых с ситуацией – близких к сборной России по футболу и Министерству спорта. «Финансовые условия останутся теми же, что и были – €2,5 млн в год», - рассказал один из собеседников РБК. Действующий контракт с Черчесовым истекает 1 августа 2018 года.

Черчесов возглавил сборную России после чемпионата Европы 2016 года, где командой руководил Леонид Слуцкий. Первым крупным турниром Черчесова стал Кубок конфедераций, на котором сборная России не смогла выйти из группы.

Черчесов в течение двух лет готовил сборную к чемпионату мира, на котором россияне добились лучшего результата в истории. В группе команда обыграла сборные Саудовской Аравии и Египта и, несмотря на поражение от Уругвая, вышла в плей-офф со второго места. Затем россияне по пенальти обыграли сборную Испании и остановились лишь в четвертьфинале, где также по пенальти уступили будущим финалистам хорватам.

Контракт Черчесова с РФС рассчитан на два года. Его действие истечет в августе 2018 года.

Квалификация к чемпионату Европы 2020 года начнется в марте 2019 года. Матчи финальной части пройдут в 12 городах Европы, и в том числе игры первенства примет и Санкт-Петербург, пишет РБК.


Фото: pixabay.com

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