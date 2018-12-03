Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020
3 декабря 2018 13:15
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В "Твиттере" наша национальная команда по футболу опубликовала календарь игр в отборочном цикле чемпионата Европы. Точные места проведения матчей будут сообщены дополнительно.
Уже известно, что свою первую встречу команда Станислава Черчесова проведёт против Бельгии 21 марта на выезде, а завершится отборочный турнир матчем в Сан-Марино 19 ноября.
Напомним, что вчера по результатам жеребьёвки сборная России попала в группу I вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино, пишет Лайф.
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