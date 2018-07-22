Стало известно, сколько дней будут отдыхать россияне в 2019 году
22 июля 2018 11:34
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«В 2019 году будут следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; со 2 по 4 ноября», - говорится в проекте.
В документе поясняется: выходные дня 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, предлагается перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.
В пояснительной записке авторы проекта отмечают: перенос дней отдыха учитывает интересы граждан по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период.
Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха, пишет РИА «Новости».
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