Я нашел ошибку
Главные новости: 
Но компании признали вину, поэтому им снизят штрафы.
ФАС признала связанную с Ротенбергом компанию виновной в картельном сговоре при реконструкции аэропортов на 24,7 млрд рублей
Движение по дороге остановлено. Пострадавших и разрушений нет.
Строительный кран упал и перегородил дорогу на севере Санкт-Петербурга
По данным сайта Ростуризма, для получения разрешения на въезд в числе прочих требуется подтверждение о приеме, которое может выдать только туроператор, внесенный в единый реестр.
Развитию туризма в Самаре мешает визовый режим
Разноцветные расписные качели, надувные батуты, музыка, острые ощущения от «полетов» на ярком самолетике – вряд ли найдется ребенок, который откажется от столь заманчивых предложений.
ГУ МЧС Самарской области дает несколько советов, как сделать поход в парк аттракционов безопасным
Вход на мероприятие свободный. Ожидается 12 рок-групп из разных городов Российской Федерации.
В Тольятти состоится совершенно бесплатный фестиваль "Рок не ради денег"
Самарская область закупила пять мотоциклов BMW для отдела ГИБДД Самары.
Сотрудники ДПС Самары будут ездить на мотоциклах BMW
Ствол дерева переломился напополам.
В Самаре дерево упало на автомобиль и перекрыло проезжую часть улицы Революционной
Сызранец без ног начал экспедицию на перевал Дятлова
Сызранец без ног начал экспедицию на перевал Дятлова
сегодня  Воскресенье,22 июля, 14:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/07:
USD 63.49
0.22
EUR 73.93
0.45
Искать
Новости /  В стране  

Стало известно, сколько дней будут отдыхать россияне в 2019 году

22 июля 2018 11:34
237
Стало известно, сколько дней будут отдыхать россияне в 2019 году
Об этом говорится в проекте постановления правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2019 году».

«В 2019 году будут следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; со 2 по 4 ноября», - говорится в проекте.

В документе поясняется: выходные дня 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, предлагается перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.

В пояснительной записке авторы проекта отмечают: перенос дней отдыха учитывает интересы граждан по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период.

Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха, пишет РИА «Новости».

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
397
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
498
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
557
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
723
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2286
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2733
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1178
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1126
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2838
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1902
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3073
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
389
Весь список

Мероприятия
В Тольятти состоится совершенно бесплатный фестиваль "Рок не ради денег"
В Самаре проходит обучающий фестиваль «Дерево»
Елена Лапушкина приняла участие в фестивале "Дерево" в Загородном парке
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда