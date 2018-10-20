Срок хранения писем со штрафами от ГИБДД сократится до семи дней
20 октября 2018 10:58
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Письма с извещениями о штрафах в рамках дел об административных правонарушениях теперь будут храниться в почтовых отделениях семь дней вместо 30. Соответствующие поправки к приказу о правилах оказания услуг почтовой связи разработало Минкомсвязи, сообщает 20 октября «Коммерсант».
Таким образом, эти письма приравнены по срокам хранения к судебным извещениям.
В ведомстве рассчитывают, что такая мера поможет привлекать к ответственности за нарушения водителей, которые намеренно не забирали уведомления, чтобы выйти за срок давности административного правонарушения (2 месяца. — Ред.). Теперь, если письмо не забрать, оно вернется в ГИБДД и штраф вступит в силу.
Изменения в закон были внесены Самарской губернской думой в начале 2017 года.
Отмечается, что проект приказа Минкомсвязи уже прошел общественное обсуждение. Поправки ранее были учтены в новой редакции закона «О почтовой связи», которая вступила в силу еще 3 сентября. Чтобы они заработали на практике, нужно изменить ведомственные правила.
12 октября сообщалось, что в России появилось новое условие для возврата водительских удостоверений автомобилистам, лишенным прав. Теперь провинившимся водителям вернут права лишь после оплаты всех их штрафов за нарушение правил дорожного движения, пишут "Известия".
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