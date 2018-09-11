Средняя зарплата россиян в возрасте от 21 до 25 лет составляет 22,1 тысячи рублей
11 сентября 2018 09:46
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Соответствующее исследование провели с июля 2017 по июнь 2018 года специалисты Сбербанка.
Выяснилось, что в 21 год специалисты получают 14,8 тысячи рублей, сообщает РБК. В дальнейшем заработок молодых людей каждый год увеличивается на 17%. Таким образом, по достижении 25-летнего возраста зарплата специалиста составляет 27,7 тысячи рублей.
После пяти лет работы самые высокие зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых — 44,1 тысячи рублей. Следом расположились финансовый и страховой сектор, где молодые специалисты получают 26,8 и 37,6 тысячи рублей соответственно.
Кроме того, согласно результатам исследования, существует разброс в уровне зарплаты молодёжи в зависимости от региона. Наибольший доход молодых специалистов зафиксирован на Чукотке — 28,3 тысячи рублей в 21 год и около 54 тысяч к 25 годам.
При этом самые низкие зарплаты зафиксированы в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Алтайском крае. В то же время жители Москвы зарабатывают от 20 до 40 тысяч рублей в зависимости от возраста, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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