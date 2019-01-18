Средний чек россиян в декабре прошлого года вырос почти на 20 процентов
18 января 2019 11:01
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Средний чек за один поход в магазин в декабре прошлого года вырос почти на 20% и составил 624 рубля. Повышение произошло в основном из-за предпраздничных покупок, пишет "ФедералПресс".
Согласно исследованию холдинга «Ромир», в декабре 2018 года средний чек россиян за один поход в магазин вырос на 18,2 % в сравнении с предыдущим месяцем и составил 624 рубля. Годовой рост стоставил 6,5 %. Указывается, что средняя стоимость покупок увеличилась относительно двух последних лет и уменьшилась по сравнению с уровнем 2014 и 2015 года.
При этом в разных регионах чек показал разный рост. Наиболее заметное увеличение произошло на Дальнем Востоке (27 %) и на Урале (26,5 %). Значительно увеличился чек в Приволжском (24,5 %) и Сибирском (20,3 %) округах. В центре страны (18%), на северо-западе (15,9%) и на юге России (16,2%) размер средней покупки вырос меньше.
Предновогодние покупки россияне предпочли делать в гипермаркетах, в них средний чек вырос на 19,9 % в сравнении с ноябрем. Любопытно, что значительную прибавку показали магазины, торгующие через прилавок – 15,5 %. А вот чек в магазинах «у дома» прибавил примерно 11-14 %, пишет РИА Новости.
pixabay.com
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