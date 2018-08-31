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Новости /  В стране  

Спецкомиссия рассматривает разные версии возникновения трещины на "СОЮЗЕ"

31 августа 2018 10:32
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Спецкомиссия рассматривает разные версии возникновения трещины на
Пока до конца не понятно – был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак.

Но в приоритете находится внешнее воздействие, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Пока до конца не понятно – был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак.
На низкой околоземной орбите скорость полета составляет 8 км/с, поэтому даже небольшой предмет имеет большую пробивную силу. "Это можно сравнить с пулей", – поясняют специалисты.

В ночь на четверг на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел микротрещину в космическом корабле Союз. Российские космонавты заделали отверстие специальным герметиком.
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