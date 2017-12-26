Совфед одобрил закон о выплатах при рождении первенца

Я нашел ошибку
Главные новости: 
На Сахалине курившую пенсионерку сдуло ветром с балкона четвёртого этажа
На Сахалине курившую пенсионерку сдуло ветром с балкона четвёртого этажа
В правительстве обсуждают возможность преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) в публично-правовую компанию.
Правительство после выборов займется реформой Пенсионного фонда
Всего центральный сегмент, располагающийся между опорами № 2 и № 7, будет состоять из 11 частей общей длиной 559,7 м в соответствии с измененным проектным решением.
Пролетное строение Фрунзенского моста надвинуто на 224 метра в сторону Самары
Шаинский — автор популярнейших песен для взрослых и детей, это в том числе «Дрозды», «Не плачь, девчонка», «Идет солдат по городу», «Песенка крокодила Гены», «Чунга-Чанга», «Травы, травы…», «АБВГДейка», «Веселая карусель», «Песня Шапокляк», «По секрету вс
Умер композитор Владимир Шаинский
Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 1 год 6 месяцев.
Врач анестезиолог из Сызрани осужден за причинение смерти пациенту по неосторожности
Также ССК обеспечит светом и теплом многочисленные торговые павильоны, которые развернутся на пл. Куйбышева в преддверии Нового года.
Светом, теплом и праздничной иллюминацией избу и подворье самарского Деда Мороза обеспечивает «Самарская сетевая компания»
В настоящее время сотрудники «ПТС» выводят из работы поврежденный участок теплосети, всем управляющим компаниям 7 и 7А микрорайонов предложено перейти на резервную схему теплоснабжения.
Специалистами «ПТС» выявлено повреждение тепломагистрали на улице Стара-Загора
Новый закон также вводит дополнительную возможность использования маткапитала. Теперь его можно потратить в том числе на платное дошкольное образование.
Совфед одобрил закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца и продление программы маткапитала до конца 2021 года
сегодня  Вторник, 26 декабря, 21:08
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/12:
USD 58.2
-0.12
EUR 69.09
-0.04
Искать
Новости /  В стране  

Совфед одобрил закон о выплатах при рождении первенца

26 декабря 2017 12:17
140
Совфед одобрил закон о выплатах при рождении первенца Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи.
Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи.

Право на выплату действует как при рождении первого ребенка, так и при усыновлении ребенка, не достигшего 1,5 года.
Такая возможность появится у россиян, постоянно проживающих на территории РФ, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи, который не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума.

Также предусматриваются выплаты за рождение или усыновление второго ребенка — они будут осуществляться за счет средств материнского капитала.

По данным Минфина, на реализацию законопроекта 2018 году потребуется более 21 млрд рублей, в 2019-м — 55 млрд рублей, в 2020 году — 68 млрд рублей.

Инициатором введения пособий стал президент России Владимир Путин. Помимо этого, он предложил продлить программу маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок, пишут "Известия".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5865
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2165
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9105
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2769
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10779
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3161
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2774
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1742
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2132
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2025
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1690
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3326
Весь список

Мероприятия
Женсовет Самарского юридического института устроил праздник детям в Доме матери и ребенка при ИК-15
В Тольятти росгвардейцы устроили для ребят подшефного детского дома «Ласточка» театрализованное представление
«Елкотерапия» для детей, находящихся на лечении в областной больнице имени Середавина
Весь список
Популярное
за сегодня

Лапушкина Елена Владимировна - Руководитель администрации Железнодорожного района г. Самара

715

Программа праздничных мероприятий в Самаре

451

В Самаре подведены итоги региональной акции «Народное признание»

376
за неделю

Самарская область будет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц Николаю Меркушкину?

4703

Экс-губернатор Самарской области выдвинут в совет директоров госкомпании

1611
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда