Совфед одобрил закон о выплатах при рождении первенца
26 декабря 2017 12:17
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Право на выплату действует как при рождении первого ребенка, так и при усыновлении ребенка, не достигшего 1,5 года.
Такая возможность появится у россиян, постоянно проживающих на территории РФ, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи, который не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума.
Также предусматриваются выплаты за рождение или усыновление второго ребенка — они будут осуществляться за счет средств материнского капитала.
По данным Минфина, на реализацию законопроекта 2018 году потребуется более 21 млрд рублей, в 2019-м — 55 млрд рублей, в 2020 году — 68 млрд рублей.
Инициатором введения пособий стал президент России Владимир Путин. Помимо этого, он предложил продлить программу маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок, пишут "Известия".
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