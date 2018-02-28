Совфед одобрил продление «дачной амнистии» до марта 2020 года
28 февраля 2018 12:59
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Совет Федерации одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.
Поправка позволит гражданам РФ оформлять жилые дома без получения разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в эксплуатацию до обозначенной даты.
«Дачную амнистию» начали проводить с 2006 года. За это время были зарегистрированы права более чем на 3,5 млн объектов ИЖС и более чем на 7 млн земельных участков.
Согласно закону, если изменения не будут одобрены, с 1 марта 2018 года оформление прав на индивидуальные жилые дома будет происходить в общем порядке, пишут "Известия".
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