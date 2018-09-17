Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с автомобилей
17 сентября 2018 11:58
123
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники Госавтоинспекции лишились права снимать с машин государственные регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 17 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.
При этом ГИБДД сохраняет за собой право запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством. В том числе это наличие различных неисправностей и условий, перечень которых был ранее утвержден правительством, уточняется в указе.
Документ вступает в силу со дня его подписания, 15 сентября.
В августе Госавтоинспекция впервые показала облик новых водительских прав. На лицевой стороне удостоверений, оснащенных микрочипом, появился значок руля. Надпись RUS теперь нанесена специальным защитным слоем, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
331
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
14956
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
404
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
563
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
661
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1025
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
564
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
663
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1631
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1174
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1253
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1213
Мероприятия