Сотрудникам Байконура запретили пользоваться соцсетями на работе
2 июля 2018 10:13
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На космодроме Байконур ввели запрет на пользование соцсетями в рабочее время. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение директора космодрома Евгения Раковского. Подлинность документа подтвердил агентству источник на космодроме.
Согласно распоряжению, запрет вводится «в целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации», а также для «укрепления трудовой дисциплины». В частности, сотрудникам космодрома запрещается использовать в рабочее время личные мобильные телефоны и планшеты для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями, следует из распоряжения.
В документе, как отмечает агентство, также приводится список сайтов соцсетей, посещение которых запрещено, а также названия мессенджеров, включая Telegram. Служебную переписку, согласно распоряжению директора, сотрудникам космодрома предписано вести через корпоративный сервис электронной почты.
Всех сотрудников Байконура обязали подписать ознакомление с данным документом, добавил источник агентства.
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