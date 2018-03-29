Следствие считает маловероятной версию возникновения пожара в ТЦв Кемерово от открытого огня
29 марта 2018 09:08
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Бастрыкин сообщил, что следствие считает маловероятной версию возникновения пожара в торговом центре от открытого огня. Сейчас для установления точной причины проводятся экспертизы в специальных учреждениях в Москве и Петербурге.
Кроме того, следователи выяснят юридическую законность передачи этого здания под торговый центр. Изучается, как контролирующие структуры и органы, начиная с момента функционирования центра с 2016 года, проводили профилактические проверки. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в стационарах остаются 12 пострадавших.
На сегодняшний день полностью опознаны 27 погибших, 22 были похоронены близкими в Кемерове. Скворцова отметила, что на опознание остальных жертв пожара понадобится не менее 21 дня. Путин поручил не затягивать эту работу. Ранее на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин предложил проверить работу торгово-развлекательных центров.
Президент также поручил оказать всю необходимую дополнительную помощь тем, кого затронула трагедия, передает Радио Маяк.
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