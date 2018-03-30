Следственные действия по делу о пожаре в ТЦ проходят в администрации Кемерово
30 марта 2018 10:01
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В администрации Кемеровской области проводятся следственные действия по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли не менее 64 человек.
По данным телеканала «Россия 24», следователи проверяют должностных лиц, которые выдали разрешение на ввод в эксплуатацию здания бывшей кондитерской фабрике, которое было переделано в торговый центр.
Пожар в «Зимней вишне» произошел в воскресенье, 25 марта. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело. Обвинения были предъявлены пятерым подозреваемым, в том числе техническому директору торгового центра Георгию Соболеву, управляющей Надежде Судденок и охраннику Сергею Антюшину.
Кроме того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского пранкера Евгения Вольного, которому предъявлены обвинения в распространении ложной информации о количестве жертв в пожаре в торговом центре. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
В свою очередь, официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что страна не намерена выдавать России пранкера Вольнова, пишут "Известия".
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