Синоптики рассказали, где в России на этой неделе появятся первые сугробы
8 октября 2018 14:42
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Многим регионам страны стоит быть готовыми к непогоде, сообщил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Жителей Урала и Сибири на этой неделе ждёт дождь со снегом. А в Забайкалье и вовсе местами сформируется снежный покров — правда, пока временный. На Чукотке ночью будет уже до минус четырёх градусов. В Якутии по ночам ожидают снегопады и температуру минус один — минус шесть, днём — от двух до семи градусов тепла, пишет Лайф.
— В понедельник сильные дожди ожидаются в Ярославской области, на юге Коми и в Пермском крае. Дождливо и ветрено будет в Татарстане. Неустойчивая погода с дождями и порывистым ветром ожидается в Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае. На севере Якутии в понедельник возможны снег и ветер местами до 24 метров в секунду. В понедельник и вторник на Таймыре дождь с мокрым снегом, — рассказал метеоролог.
Фото pixabay.com
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