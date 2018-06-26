Силуанов пообещал россиянам к 2024 году среднюю пенсию 20 тыс. руб.
26 июня 2018 09:14
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К 2024 году средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тыс. руб. Об этом рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».
Министр отметил, что такой рост будет возможен в том числе благодаря индивидуальному пенсионному капиталу. Силуанов сообщил, что для этого правительство предложит работникам на добровольной основе принять участие в формировании своих пенсионных накоплений. Для повышения заинтересованности работников или работодателей будут предусмотрены определенные стимулы, например, будет уменьшена налоговая база для обложения налогом на доходы физических лиц, а работодателям уменьшат налогообложение прибыли, пояснил министр.
14 июня глава правительства Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России. Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин (к 2028 и 2034 годам соответственно). Документ предполагает поэтапное повышение начиная со следующего, 2019 года.
Глава Минздрава Вероника Скворцова, комментируя планы правительства, заявила, что в современном обществе женщина в 55 лет считается «молодой», 60-летний мужчина «не представляется списанным», пишет РБК.
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