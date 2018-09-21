Силовикам будет сложнее возбуждать дела за экстремизм в Интернете
21 сентября 2018 13:02
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Верховный суд России решил важный вопрос — как судить людей за перепосты в социальных сетях. В последнее время "экстремистских" дел по всем регионам стало больше, но их обстоятельства выглядят сомнительными, поэтому вызывают бурный общественный резонанс. Итак, Верховный суд рекомендовал судам подходить к каждому подобному делу индивидуально, учитывая конституционное право граждан на информацию, и в первую очередь выяснять, размещал человек запрещённую информацию в соцсетях сознательно, ради "угрозы обществу", либо это была его случайная ошибка. Эксперты позитивно оценивают решение Верховного суда, но говорят, что у силовиков есть законные способы, как обойти эти ограничения.
Решение Верховного суда ждали многие. В 2017–2018 годах в регионах России началась масштабная акция "антиэкстремистских" подразделений МВД по ловле пользователей соцсетей, размещающих контент, который эксперты признавали запретным. Следственный комитет возбуждал по материалам полицейских уголовные дела по двум "профильным" статьям УК — 280-й ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и 282-й ("Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично"). Фигурантами таких дел становились обычно люди, далёкие от криминала или экстремизма: домохозяйки, студенты и даже пенсионеры.
Проблема заключалась в том, что в большинстве случаев полицейские искусственно наращивали служебную статистику по "экстремистским" статьям, потому что получать материалы на пользователей соцсетей было проще простого. Оперативники прокручивали ленту пользователя за несколько месяцев или лет, находили подозрительные картинки или посты, после чего "придворные" эксперты-лингвисты находили в них признаки экстремизма. На основании этих экспертиз возбуждались уголовные дела. Действительно, по данным Верховного суда, 90% всех осуждённых по "экстремистским" статьям УК совершили их в Интернете.
— Некоторые следователи подходят к расследованию формально, не выясняя все необходимые обстоятельства. Поэтому и появляется много дел, когда людей осуждают за репосты материалов, формально подпадающих под определение "экстремистские", — сетует адвокат Тарас Котосин.
Чтобы исправить ситуацию, Верховный суд внёс поправки в постановление "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности", которые в обозримом будущем должны усложнить работу полицейских, пытающихся поправить статистику раскрываемости преступлений за счёт "экстремистов".
Согласно разъяснениям Верховного суда, теперь нельзя возбуждать дела по малозначительным поводам, не представляющим опасности для общества.
— Не является преступным действие, хотя формально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, — говорится в документе.
Кроме того, как указывают в Верховном суде, рассматривая жалобы на возбуждение уголовных дел за репост, суды должны тщательно проверять не только наличие формального повода, но и основания для его возбуждения. Среди таких оснований должны быть не только "крамольная" картинка или видео, но ещё и веские доказательства того, что тот или иной пользователь соцсети с помощью своих постов целенаправленно пытался возбудить ненависть и вражду.
— Размещение "экстремистских" материалов в соцсети может быть квалифицировано по ст. 282 УК только в том случае, когда пользователь осознавал направленность своих действий на нарушение основ конституционного строя, а также имел цель возбудить ненависть или вражду, — говорится в постановлении, которое приводит портал Право.ру.
При этом, чтобы определить злой умысел интернет-пользователя, суд должен, в частности, учитывать контекст, форму, содержание, объём и частоту размещённой им "экстремистской" информации, содержание его профиля в соцсети и характеристику личности.
Отдельно в Верховном суде обратили внимание на заключения "карманных" экспертов, которые зачастую являются основным доказательством "вины" пользователей соцсетей. В высшем судебном органе пояснили, что заключение экспертов не может являться единственным основанием для обвинительного приговора. Экспертиза должна оцениваться в совокупности с другими доказательствами.
Эксперты надеются, что поправки Верховного суда усложнят процедуру возбуждения уголовных дел за репосты, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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