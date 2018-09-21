Я нашел ошибку
Главные новости: 
Стикеры напомнят продавцам о необходимости проверять документы у покупателей алкогольной продукции и не полагаться полностью на определение возраста по внешнему виду человека.
Масштабная социальная акция по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним стартовала в Самаре
Попав на подиум в многоборье, россиянки также завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио.
Самарчанка Ксения Полякова завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях в многоборье
Около 500 волонтеров Фонда будут принимать продовольственную помощь от всех неравнодушных граждан для нуждающихся одиноких пенсионеров из сельских районов Самарской области.
Впервые в Самаре пройдет продовольственный марафон «Корзина доброты»
Открыть вклад за завтраком — почему бы и нет? Всё больше операций можно осуществить через интернет-банкинг.
«Онлайк» — вклад, который удобно открыть из дома
«Да светит свет ваш пред людьми…» - под таким девизом в 2018 году самарский кинофестиваль собрал сценаристов, операторов, режиссеров России, Сербии, Белоруссии, Германии, Киргизии и других стран.
В Самаре прошло закрытие XI кинофестиваля "Соль земли"
На эти цели из бюджета Самарской области выделено 779 млн рублей.
В Самаре начинают реконструкцию ледовой арены на Молодогвардейской
В Самаре отменили ежегодную эстафету В субботу 22 сентября в городе пройдут траурные мероприятия из-за похорон председателя губернской думы Виктора Сазонова.
В Самаре отменили ежегодную эстафету
Подрядчика
Подрядчика "Роскосмоса" объявили в международный розыск
сегодня  Пятница, 21 сентября, 15:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/09:
USD 66.47
-0.54
EUR 77.75
-0.61
Искать
Новости /  В стране  

Силовикам будет сложнее возбуждать дела за экстремизм в Интернете

21 сентября 2018 13:02
104
Силовикам будет сложнее возбуждать дела за экстремизм в Интернете
Верховный суд запретил судам признавать преступлениями мелкие истории с перепостами картинок и сообщений в Интернете, если они не представляют общественной опасности.

Верховный суд России решил важный вопрос — как судить людей за перепосты в социальных сетях. В последнее время "экстремистских" дел по всем регионам стало больше, но их обстоятельства выглядят сомнительными, поэтому вызывают бурный общественный резонанс. Итак, Верховный суд рекомендовал судам подходить к каждому подобному делу индивидуально, учитывая конституционное право граждан на информацию, и в первую очередь выяснять, размещал человек запрещённую информацию в соцсетях сознательно, ради "угрозы обществу", либо это была его случайная ошибка. Эксперты позитивно оценивают решение Верховного суда, но говорят, что у силовиков есть законные способы, как обойти эти ограничения.

Решение Верховного суда ждали многие. В 2017–2018 годах в регионах России началась масштабная акция "антиэкстремистских" подразделений МВД по ловле пользователей соцсетей, размещающих контент, который эксперты признавали запретным. Следственный комитет возбуждал по материалам полицейских уголовные дела по двум "профильным" статьям УК — 280-й ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и 282-й ("Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично"). Фигурантами таких дел становились обычно люди, далёкие от криминала или экстремизма: домохозяйки, студенты и даже пенсионеры.

Проблема заключалась в том, что в большинстве случаев полицейские искусственно наращивали служебную статистику по "экстремистским" статьям, потому что получать материалы на пользователей соцсетей было проще простого. Оперативники прокручивали ленту пользователя за несколько месяцев или лет, находили подозрительные картинки или посты, после чего "придворные" эксперты-лингвисты находили в них признаки экстремизма. На основании этих экспертиз возбуждались уголовные дела. Действительно, по данным Верховного суда, 90% всех осуждённых по "экстремистским" статьям УК совершили их в Интернете.

— Некоторые следователи подходят к расследованию формально, не выясняя все необходимые обстоятельства. Поэтому и появляется много дел, когда людей осуждают за репосты материалов, формально подпадающих под определение "экстремистские", — сетует адвокат Тарас Котосин.

Чтобы исправить ситуацию, Верховный суд внёс поправки в постановление "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности", которые в обозримом будущем должны усложнить работу полицейских, пытающихся поправить статистику раскрываемости преступлений за счёт "экстремистов".

Согласно разъяснениям Верховного суда, теперь нельзя возбуждать дела по малозначительным поводам, не представляющим опасности для общества.

— Не является преступным действие, хотя формально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, — говорится в документе.

Кроме того, как указывают в Верховном суде, рассматривая жалобы на возбуждение уголовных дел за репост, суды должны тщательно проверять не только наличие формального повода, но и основания для его возбуждения. Среди таких оснований должны быть не только "крамольная" картинка или видео, но ещё и веские доказательства того, что тот или иной пользователь соцсети с помощью своих постов целенаправленно пытался возбудить ненависть и вражду.

— Размещение "экстремистских" материалов в соцсети может быть квалифицировано по ст. 282 УК только в том случае, когда пользователь осознавал направленность своих действий на нарушение основ конституционного строя, а также имел цель возбудить ненависть или вражду, — говорится в постановлении, которое приводит портал Право.ру.

При этом, чтобы определить злой умысел интернет-пользователя, суд должен, в частности, учитывать контекст, форму, содержание, объём и частоту размещённой им "экстремистской" информации, содержание его профиля в соцсети и характеристику личности.

Отдельно в Верховном суде обратили внимание на заключения "карманных" экспертов, которые зачастую являются основным доказательством "вины" пользователей соцсетей. В высшем судебном органе пояснили, что заключение экспертов не может являться единственным основанием для обвинительного приговора. Экспертиза должна оцениваться в совокупности с другими доказательствами.

Эксперты надеются, что поправки Верховного суда усложнят процедуру возбуждения уголовных дел за репосты, пишет Лайф.

Фото pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
443
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15260
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
499
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
695
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
747
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1082
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
661
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
754
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1742
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1227
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1349
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1304
Весь список

Мероприятия
404fest вновь состоится в Самаре
Руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах Самары
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда