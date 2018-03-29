Сенаторы предложили десятикратные штрафы за недостаток сведений о товарах
29 марта 2018 09:28
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В Совфеде предложили усилить административную ответственность производителей и продавцов за непредоставление полной информации о товаре. Законопроект об увеличении штрафов за это нарушение в десять раз предложили члены Совета Федерации Виктор Бондарев (председатель комитета по обороне), Вячеслав Тимченко (зампредседателя комитета по экономполитике) и Олег Мельниченко (председатель комитета по федеративному устройству). Их законопроект о внесении изменений в КоАП 28 марта был зарегистрирован в нижней палате парламента.
По российскому законодательству продавец (изготовитель) должен предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре. Однако часто такие сведения либо не предоставляются вовсе, либо даются частично, либо вообще не соответствуют действительности, пояснил замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко. Например, до потребителей не доводится информация об изготовителе продукции или происхождении сырья. О том, что недоведение информации является одним из типовых нарушений, авторы законопроекта говорят со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Действующие в КоАП штрафные санкции были установлены в 2007 году и «не оказывают должного воздействия на недобросовестных продавцов/исполнителей», констатируют законодатели. Поэтому они предложили кратно увеличить штрафы: для граждан — с 1,5–2 тыс. до 10–20 тыс. руб., для должностных лиц — с 3–4 тыс. до 30–40 тыс. руб. Для юрлиц также предлагается десятикратный рост — с 30–40 тыс. до 300–400 тыс. руб.
Нарушения в части недостаточной или недостоверной информации на продукте допускают поставщики — именно они изготавливают упаковку товара, прокомментировал РБК председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он не исключает, что при росте штрафов ретейлеры будут внимательнее относиться к упаковке и в случае сомнений в полноте информации отказывать поставщику в реализации товара.
Сенаторы также предложили увеличить штрафы за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательной сертификации. Отсутствие сведений о сертификате или декларации соответствия для должностных лиц грозит штрафом в размере 30–40 тыс. руб. (сейчас нижняя граница — 20 тыс. руб.). Для юрлиц штраф планируется установить в размере 300–400 тыс. руб. (сейчас — 100–300 тыс. руб.). Штраф за данное правонарушение был установлен в 2011 году и с тех пор не пересматривался, отметили сенаторы.
Законопроект предусматривает увеличение штрафов и за нарушение требований техрегламентов, санитарных требований, ГОСТов, обязательных требований к продукции и всех связанных с ними процессов проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации. В случае нарушения этих требований штраф вырастет более чем в 2,5 раза и составит для граждан 2,5–5 тыс. руб., а для должностных лиц — 25–50 тыс. руб. Для юрлиц штраф за данные нарушения предлагается увеличить до 250–500 тыс. руб. (сейчас — 100–300 тыс. руб.). Если же выявленные нарушения повлекут причинение вреда жизни и здоровью людей, имуществу или окружающей среде, размер штрафов может достичь 80 тыс. руб. для должностных лиц и 500–800 тыс. руб. для юрлиц, следует из законопроекта. Нарушителям грозит и конфискация предметов административного правонарушения, пишет РБК.
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