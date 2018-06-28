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Сегодня станут известны место и дата встречи Путина и Трампа

28 июня 2018 09:28
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Сегодня станут известны место и дата встречи Путина и Трампа
Ожидается, что встреча лидеров пройдет в третьей стране этим летом.

Сегодня станут известны место и дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом накануне заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам переговоров Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

По словам Ушакова, встреча лидеров пройдет в третьей стране этим летом. Сами переговоры с Болтоном продолжались два часа. Как заявил Владимир Путин, отношения Москвы и Вашингтона находятся не в лучшей форме, это – результат внутриполитической борьбы в самих США.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным может состояться после саммита НАТО и может пройти в Хельсинки, сообщает Рейтер.

Между тем, агентство Блумберг передает, Трамп сообщил, что намерен обсудить с Путиным Сирию и Украину. И еще американский лидер заявил, что Россия проделала фантастическую работу по подготовке чемпионата мира по футболу, передает Радио Маяк.

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