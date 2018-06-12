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Сегодня отмечается День России

12 июня 2018 09:59
Сегодня отмечается День России
Футбол станет одной из основных тем празднования Дня России в регионах.

28 лет назад, 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Центральной площадкой праздника в Москве станет Фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест" на Поклонной горе.

Футбол станет одной из основных тем празднования Дня России в регионах. Еще одной темой праздника станет многогранная история нашей страны, передает Радио Маяк.
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