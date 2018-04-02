Сегодня – девятый день трагедии в Кемерове
2 апреля 2018 09:19
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Сегодня – девятый день трагедии в Кемерове. Во всех храмах Русской православной церкви после утреннего или вечернего богослужения будет совершена заупокойная лития по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", передает Радио Маяк.
Между тем сегодня возобновились занятия в кемеровской школе номер 7, где с 25 марта по 1 апреля находился штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Об этом ТАСС сообщили в учебном заведении. Штаб, который со 2 апреля работает по новому адресу в центре города, располагался в школе пока у учеников были каникулы. Он работал круглосуточно, координируя взаимодействие с семьями пострадавших и погибших и аварийно-спасательные работы.
По данным администрации области, расположенный рядом со школой сгоревший ТЦ огорожен, взят под охрану, установлено видеонаблюдение. В здание обеспечен доступ для представителей правоохранительных органов, Следственного комитета, а также арендаторов. Пожар в четырёхэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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