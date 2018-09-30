Сборная России победила на чемпионате Европы по профессиональному мастерству
30 сентября 2018 09:50
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Сборная России победила и в балльном, и медальном зачётах чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. Первенство прошло в Будапеште. В соревнованиях по 41 компетенции приняли участие 48 россиян из 17 регионов России.
Студент третьего курса Поволжского государственного колледжа 19-летний фрезеровщик Михаил Воронцов стал лучшем представителем России по количеству набранных баллов.
В 2022 году чемпионат EuroSkills состоится в Санкт-Петербурге. Кандидатуру Северной столицы единогласным решением утвердили представители 28 стран-участниц на Генеральной ассамблее европейской организации в марте этого года.
EuroSkills – это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из стран-участниц, передает Радио Маяк.
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