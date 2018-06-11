Сборная Бразилии по футболу прибыла в Россию для участия в ЧМ-2018
11 июня 2018 10:12
Футболисты, тренерский и административный штабы сборной Бразилии прибыли в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года. Команда прилетела в Сочи в ночь на понедельник. В честь прилета сборной Бразилии в Сочи на чемпионат мира по футболу зажгли художественную подсветку на телебашне в виде флага страны.
Зелено-желтая иллюминация была видна из разных концов города, создавая праздничное настроение, передает ТАСС. Пятикратные чемпионы мира во время турнира будут жить в одном из отелей, а тренироваться на стадионе базы «Юг-Спорт».
Открытую для зрителей тренировку подопечные 57-летнего бразильского специалиста Тите проведут 12 июня. В день вылета в Россию сборная Бразилии провела заключительный товарищеский матч перед чемпионатом мира, обыграв в гостях австрийцев со счетом 3:0.
В марте бразильская команда провела товарищеский матч со сборной России, победив в «Лужниках» – 3:0. Ранее в Россию для участия в чемпионате мира прилетели сборные Ирана, Панамы, Испании, Саудовской Аравии, Туниса, Португалии, Исландии, Аргентины, Марокко, Австралии, Египта, Перу и Франции. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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