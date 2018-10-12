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Саратовский министр заявила, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей

12 октября 2018 09:49
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Саратовский министр заявила, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей
Высказывание прозвучало после заседания комитета по социальной политике областной Думы.

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей", видеозапись разговора опубликовало местное издание "Общественное мнение".

Высказывание Соколовой прозвучало после заседания комитета по социальной политике областной Думы, на котором обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров.
Между участниками встречи разгорелся спор о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца, пишут РИА Новости.

Соколова выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

Местный депутат Николай Бондаренко в свою очередь решил ради эксперимента прожить на эту сумму, на что министр заметила, что легко сможет составить для него "сбалансированное, но диетическое" меню, "исходя из магазинов со скидками", которые она обычно посещает.

Позже Бондаренко в интервью агентству "Свободные новости" заявил о невозможности прожить месяц, тратя на продукты 3,5 тысячи рублей.

"А если питаться только хлебом и макаронами, то это неминуемо приведет к подрыву здоровья и появлению лишнего веса", — подчеркнул депутат.

Ранее Минтруд России заявил о намерении увеличить прожиточный минимум во втором квартале 2018 года в России до 10444 рублей.

По данным Росстата, стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась в первом квартале 2018 года на 3,3%. При этом индекс потребительских цен на продукты питания составил 101,5%.
Средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим кварталом изменялись неодинаково: на одни виды продуктов питания росли, на другие — снижались.

Фото pixabay.com


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