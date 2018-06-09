Саратовские ученые разработали робота-пожарного
9 июня 2018 12:50
Ученые СГАУ разработали радиоуправляемого робота-пожарного. Он представляет собой самоходную машину на гусеницах с размерами 180 см в длину, 70 - в ширину, 80 - в высоту, весом 120 кг. Управляется механизм со специального пульта, дальность радиосигнала - до 1 км. Робот оснащен видеокамерой, картинка с которой поступает на пульт оператора. В систему пожаротушения входит лафетный ствол с дальностью подачи струи 35 м. и веерный распылитель.
Особенностью устройства является то, что его верхнюю часть (саму систему) можно снять и поставить другую, например, робота-сапера, поясняют разработчики. По словам ученых, прямых аналогов в России нет. От конкурентов она отличается габаритами - ее легко транспортировать, устройство может работать в труднодоступных местах. Имеется опытный образец. Для успешной коммерциализации проекта требуется около 800 тыс. руб., пишет СарБК.
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